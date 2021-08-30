/647877/احمد-صالح-لاعب-الزمالك-السابق-الدورى-هذا-الموسم-كان-ممتعا-للغاية

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن الدورى هذا الموسم كان ممتعا للغاية والمنافسة كانت شرسة بين الزمالك والأهلي حتى الأمتار الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال صالح فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: " الزمالك هو الفريق الوحيد الذي استحق الفوز ببطولة الدوري، لانه أكثر الفرق تنظيما وثبات للمستوى إلى جانب رغبة اللاعبين فى التتويج بالبطولة بعد الخروج من أفريقيا، بالإضافة إلى رفضه تأجيل المباريات للضغط على المنافس".

وأضاف: "تركيز الأهلي كان فى أفريقيا وبعد عودته للدورى وجد نفسه مضغوطا وفقد نقاط بسبب ذلك وفى النهاية هذه هى كرة القدم".

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.