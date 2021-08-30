/647878/أحمد-فلوكس-بعد-واقعة-مي-حلمي-إحنا-مدينون-بالإعتذار-لمحمد-رشاد

حرص الفنان أحمد فلوكس على إبداء رأيه في الأزمة التي درات بين مذيعة الراديو مي حلمي والكابتن أحمد صالح، مشيرا إلى أن الجمهور وجميع من أساءوا الظن في المطرب محمد رشاد مدنين بالإعتذار له.

دوت الخليج يرصد رسالة أحمد فلوكس للجمهور

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة للمطرب أحمد رشاد وعلق عليها، قائلا: “في زمن الحساب و الاحكام الخاطئه الدائمه علي كل حاجه بلا أي حقيقة، ده كلام كبير انا نفسي مش فاهمة”.

وتابع فلوكس: “ اظن ان هناك الكثير من الناس مدينين للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار و اعلان انهم كانو خطاء ..و الناهية الكلام متحكمش على حد وانت مشفتش السبت ...خلص الكلام”.

وأوضح فلوكس في منشور أخر: “قسم بالله العلي العظيم اني ولا اعرفوا ولا اعرفها و لكن عشت في موضوعهم زي زيكم كمشاهد حتي رايت كلمه الله الفاصله متجسده في ما حدث امس ..و اللي شدني ان هما و غيرهم كتير قوي شوفتهم زيكم كل يوم تقريبا كانوا قضايا او ترند زي ما بيتقال عليه اليومين دول في كل حاجه ( اشخاص ،او حكايات ،او قصص صعود او ظلم او حدث او سياسه او مصيري في العالم زي مثلا وباء الكورونا ، و حتي الحروب )”.

وتباع: “الرسايل الربانيه كثيره امامنا بها و لكن سبحان الله زي ما رسايل ربنا لينا بتبقي كتير اوي..كمان اللي بيبتليهم الله بان يكون معميين البصيره كثيرون وان تابعتهم فستري دايما ان معمي البصيره عن الرسايل بيذوق كل الابتلاءات اللي اتعما عن انوا يشوف حقيقتها و يفهما ....ان متعه مشاهده الناس في صمت و متابعه احداثهم و عدم التسرع في الحكم عليهم و عدم المشي ورا شيطان الانطباع او نهج راي القطيع و البعد عن اغتيابهم و الكلام في مواضيعم و البعد عن اي تاثير يوثر علي الحكم عليهم او حتي علي الحكم بتاعنا احنا”.

واختتم فلوكس حديثه: “و الدرس المستفاد من المشاهده لنا احنا كمشاهدين ليها علشان حتي يكون درس لينا في حياتنا ، و متابعه احداثها و رسايل ربنا اللي فيها في هذا الزمن في صمت و صمت و صمت و نرصد فقط فستكتشف ان الترند او القصه او الحدث ده رسايلوا مشاهدة، يات الله في كتبه السمويه كلها و كل ايات القران الكريم في حياتنا,, سبحانك يارب”.

الجدير بالذكر أنه تحدثت مي حلمي، خلال البرنامج مع أحمد صالح، بشكل وجده غير لائق، حيث وجهت له العديد من الأسئلة حول ما فعله شيكابالا أثناء الاحتفال بلقب الدوري، وسب جمهور الأهلي، مما أثار غضب أحمد صالح، ودفعه لعدم استكمال الحلقة والانسحاب على الهواء.