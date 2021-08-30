مشوارك سعيد | سيولة مرورية بشوارع القاهرة الكبرى

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شهدت القاهرة الكبرى، خلال الساعات الاولى صباح اليوم الإثنين، سيولة في الحركة المرورية بجميع الطرق والمحاور الرئيسية الرابطة بين محافظتى القاهرة والجيزة مع انتشار وتدعيم الطرق بالخدمات المروية والأمنية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية اليوم الإثنين

سيولة مرورية

وشهدت مناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي وحلوان ومناطق كورنيش النيل حتى وسط البلد هدوء في الحالة المرورية على الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل، لتسهيل حركة السيارات.

كما شهدت الشوارع والميادين الرئيسية سيولة مرورية حيث شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظاما في حركة سير المركبات فيما يشهد كورنيش النيل سيولة مرورية اتجاه مناطق المعادي وحلوان.

انتظام في حركة سير السيارات

وشهد كورنيش النيل بالاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وأعلى كوبري أكتوبر بالاتجاهين، كما شهد محور صلاح سالم اتجاه وسط البلد والمطار سيولة مرورية.