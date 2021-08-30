صور.. مدبولى: نسعى لوصول إنتاجية مصنع لقاحات كورونا لـ3 ملايين جرعة يوميا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا خلال جولته بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم، أعرب خلاله عن سعادته بتواجده بصحبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وقيادات ومسئولى الوزارة وشركة "فاكسيرا"؛ لتفقد الأعمال التى يتم إنجازها فى القلعة الصناعية للشركة، والتى تهدف إلى إنتاج مختلف أنواع اللقاحات التى نستخدمها فى تطعيم أبنائنا ومواطنينا.





وقال رئيس الوزراء إن هذا الموضوع يمثل أهمية قصوى للدولة، ونتخذ كل الإجراءات التى من شأنها توفير اللقاحات للمواطنين، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى الزيارة التى قام بها للمقر الرئيسى لشركة "فاكسيرا" بالعجوزة خلال الفترة الماضية، حيث اطلع على مراحل وحجم الإنتاج بالمصنع هناك، مؤكدا أنه يعد مشروعا حيويا، كما أننا بصدد مشروع آخر كبير قيد التنفيذ يستهدف إنتاج 8 لقاحات رئيسية تخدم جميع المواطنين.

وخلال المؤتمر الصحفى، أشار رئيس الوزراء إلى أننا كنا ننتج عددا من اللقاحات محليا، لكن هذا الإنتاج توقف لفترة من الوقت، وبدأنا خلالها فى الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد، لكننا اليوم ومن خلال هذا الصرح الكبير فى مجمع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، والمقام على مساحة تبلغ نحو 15 فدانا بما يعادل 60 ألف متر مربع، نسعى إلى استعادة قدرتنا على التصنيع المحلى لهذه المنتجات الحيوية، التى تعد جزءا من الأمن القومى للدولة.



وأكد رئيس الوزراء أن معدل الإنتاج الذى نسعى إليه، نتطلع من خلاله ليس فقط لتحقيق الاكتفاء ذاتيا من اللقاحات، بل نأمل أن نقوم بتصديره إلى أشقائنا فى دول القارة الأفريقية، والمنطقة بأكملها، لافتا إلى أن الرئيس وجه الحكومة، وعلى الأخص وزارة الصحة والسكان، بإسراع الخطى فى تنفيذ هذا المشروع المهم، منوها إلى أن الحكومة وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع بعض الشركات حول أفضل عرض ممكن لإنتاج هذه اللقاحات، وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية والمنطقة.

كما لفت رئيس الوزراء، خلال تصريحاته بمجمع فاكسيرا، إلى أن هذا المبنى العملاق بكافة أجهزته سيكون جاهزا للعمل مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، معربا عن أمله فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع إحدى الشركات للبدء على الفور فى الخطوات التنفيذية لإنتاج اللقاحات.

وخلال المؤتمر الصحفى أيضا، أكد رئيس الوزراء أن هذه فرصة مهمة لكى أنقل لمواطنينا أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز ثلاث موجات من فيروس كورونا، وأنه خلال الفترة القليلة الماضية استطعنا تسجيل معدلات إصابة بالفيروس منخفضة للغاية، لكننا وجدنا أنه نتيجة هذا الانخفاض والشعور بهدوء الأوضاع بدأنا نشهد تهاونا فى اتباع الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى ارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى بفيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالتعامل بجدية شديدة وبحرص تام لتجنب الإصابة بالفيروس، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من أهالينا لتطعيمهم قبل نهاية هذا العام، والتى تم الإعلان عنها، موضحا أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، فقد تم منح أولوية لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم والطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، إلى خطة تطعيم طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، وفى هذا الصدد حث الطلاب على تلقى اللقاح خلال مرحلة استيفاء الإجراءات اللازمة لالتحاقهم بالجامعات، مشيرا إلى أن الحكومة لديها برنامج لتطعيم الطلاب فى كل الجامعات، وأنه يتابع بنفسه عدد من تلقوا اللقاح بصفة يومية، مضيفا: بدأنا منذ الأمس فى توفير اللقاحات للجامعات بكميات مكثفة، وعلى مدار الأسبوع الجارى سنقوم أيضا بتدبير كميات كبيرة أخرى من اللقاحات، موضحا أنه فيما يتعلق بتطعيم عناصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن لدينا أيضا خطة لتطعيم المدرسين والعاملين فى المدارس؛ حتى نتمكن من بدء عام دراسى منتظم بدون توقف.



كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها خطة مكثفة لتطعيم موظفى الحكومة فى أجهزة الدولة المختلفة؛ والتى تشمل إعطاء التطعيم لأكبر عدد ممكن من الموظفين فى أقصر فترة ممكنة.

وقال رئيس الوزراء: ما رأيناه من التجارب العالمية يفيد أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالمرض بنسبة 100%، لكنه بالتأكيد يخفف تماما من حدته، وبالتالى دائما من يتلقى اللقاح تكون أعراض المرض عليه بسيطة، بخلاف من لم يتلق اللقاح الذى قد يتطور المرض لديه إلى أعراض متقدمة.

وفى ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة التزام جميع المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، حتى تمر الموجة الرابعة بسلام، كما تجاوزنا الموجات الثلاث السابقة.