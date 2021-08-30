جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتفاوض مع بعض الشركات العالمية لإنتاج المزيد من اللقاحات، مؤكدا أن الدولة نجحت فى تجاوز 3 موجات من فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية، استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة. وألقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة العديد من التصريحات المهمة والتى يوضحها الإنفوجراف التالى:

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاح لا يحمى من كورونا 100% لكنه يخفض من الأعراض، مناشدا المواطنين بالحرص على ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- مجمع فاكسيرا.. رئيس الوزراء يستعرض قدارت مصنع لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.