بالأسماء.. رئيس الأعلى للقضاء يعتمد الجزء الثانى من الحركة القضائية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام 2021 /2022 المتضمن ترقية عدد من القضاة وتعيين عدد من النواب بمحاكم الاستئناف والمحاكم المختلفة والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى هذه الدرجات.





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