عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة في محطة مقر محطة صرف صحي أبو رواش بالجيزة. ومن المقرر أن يتفقد مدبولي مشروع توسعة وتطوير محطة صرف صحي أبو رواش والتي تقع على مساحة حوالي 344 فدانا، وتستقبل ضخ الحمأة حالياً 6000م3/یوم عند تركیز 3 %من محطة أبورواش القائمة، كما تستقبل 10000 عند تركیز 8.0 % من محطة زنین، ثم يتم ضخھا داخل خط طرد قطر 800 مم لمسافة 32 كم إلى الكیلو 34 طریق إسكندریة الصحراوي شمال غرب مدینة 6 أكتوبر، حیث توجد 20 بحیرة رملیة تتجمع فیھا تلك الحمأة للتعامل معھا بطریقة آمنة لحین الانتھاء من الدراسات الخاصة بمعالجة الحمأة لاختیار أفضل طرق التعامل معھا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي يجتمع بـ وزير الإسكان ومحافظ الجيزة لمتابعة مشروع محطة صرف أبو... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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