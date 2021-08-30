التعليم تبدء فحص طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

أعلنت التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فحص أوراق تظلمات نتيجة الثانوية العامة، وأعطت الأولوية للطلاب الراسبين واصحاب الدور الثاني في مقدمة التظلمات التي يتم فحصها من قبل الكنترول المركزي.

واستقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرابة الـ2 مليون ورقة إجابة، تم التقدم بطلبات التظلم عليها، ويتم العلم على فحصها وإرسال النتائج للطلاب، وإخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنتائجها؛ لاتخاذ ماليزم من إجراءات حيالها بشأن عملية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك حتى 13 سبتمبر المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، وهي:

- عدم سداد أية رســـوم على طلبات التظلم كما كان الحال في الأعوام السابقة.\

- عدم وجود أي قيود على عــدد المواد المتظلم منـها.

- أن تكون مدة التظلم اسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م.

- تحديـد المواد التي يتم التظلم عليها.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.