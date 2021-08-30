«كان مالوش في الحب قلبي» رامي جمال يغازل زوجته بطريفته الخاصة

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نشر المطرب رامي جمال صورة تجمعه بزوجته نريمان عبر موقع تبادل الصور والفيدويوهات “انستجرام” متغزلا بها على طريقة الخاصة بالأغاني، مشيرا إلى أنها مصدر إلهام قلبه الوحيد.

دوت الخليج يرصد رسالة رامي جمال لزوجته

وكتب رامي جمال عبر موقع “انستجرام”: “كان مالوش في الحب قلبي لحد ما عيونك صابوه نظرتينك قلو راحتو علقوه بيكي وسابوه”.

رامي جمال يطرح أغنية «كنا ممكن نتفق»

طرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه «كنا ممكن نتفق» وهي خامس أغاني ألبومه ولسه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتفل بها مع جمهوره قبل نهاية فصل الصيف لعام 2021، والعمل من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أمين نبيل، وألحان محمد حمزة.

وتقول كلمات الأغنية: لو كنا نعرف إن ممكن ييجي وقت ونفترق، وإن إحنا مش هنكون سوا وقلوبنا ممكن تتحرق..يمكن ساعتها حاجات كتير كانت ما بنا هتختلف وحاجات هنمسك فيها قبل العمر منا ما يتسرق.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا.. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر.. كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق… لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا.. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر.. كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق...كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة...كنا ممكن نتفق.. أيوة ممكن نتفق.. جوايا يمكن ألف كلمة ندمت إنه ا ماتقالتش… بقيت بحس بلمستك صورتك في عيني وماتشالتش أنا كنت بسمع زيي زي الناس بإن البعد صعب.. وبقيت هموت مستني تيجي بس في الاخر ماجتش.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا ..كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر… كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا .. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر..كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق.. كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة.. كنا ممكن نتفق..أيوه ممكن نتفق.. لو كنا نعرف.. لو كنا نعرف”.