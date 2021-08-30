أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: الأهلي ضد أسفى السنغالى في بطولة كأس الكؤوس..موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس.. جلسة حاسمة لتمديد تعاقد إيهاب جلال مع الإسماعيلى

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الأهلي

يدخل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره أسفى السنغالى، اليوم الاثنين، فى ربع نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى المغرب، ومن المقرر أن تقام في تمام الساعة الواحده ظهراً.

الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهما على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

منتخب السيدات

يدخل منتخب مصر للسيدات اليوم الإثنين مباراته ، مع نظيره منتخب تونس للكرة النسائية فى تمام الساعة الـ 5 مساء فى ثالث جولات بطولة كأس العرب للسيدات، والمقامة حاليا فى القاهرة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات قد حقق فوزا على نظيره منتخب لبنان بنتيجة 4 - 0 فى ثانى مبارياته التى أقيمت ضمن منافسات البطولة العربية للسيدات التى تستضيفها حاليا القاهرة.