عفاف زهران لـ دوت الخليج : زيارة السيسي للعراق تؤكد أن مصر عادت لتكون قوية ذات تأثير واضح وكبير في المنطقة

/647893/عفاف-زهران-لـ-تحيا-مصر--زيارة-السيسي-للعراق-تؤكد-أن-مصر-عادت-لتكون-قوية-ذات-تأثير-واضح-وكبير-في-المنطقة

قالت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، إن مشاركة مصر في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بجوار الدول العربية والدول الأروبية، أكبر دليل على عظم مكانة مصر وعظم الدور الإقليمي، الذي تلعبه في المنطقة العربية والعالم،مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجوار الرئيس الفرنسي، وكذلك ملك الأردن وولي عهد الإمارات والأمير القطري هو رسالة واضحة لكل دول منطقة الشرق الأوسط مفادها أن مصر عادت لتكون دولة قوية ذات تأثير واضح وكبير في المنطقة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة عفاف زهران بشأن زيارة السيسي للعراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وأكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أن الدور المصري في دعم الحكومة العراقية دور هام وفعال في إطار تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، موضحة أن التواجد المصري في المؤتمر نتاجا لدعم مصر لإقامة محور اقتصادي مع العراق والأردن، يهدف لانعاش اقصاد الدول المشاركة، ومن ثم تحقيق أكبر قدر من في دولة العراق الشقيق الذي عانى ولا يزال يعاني من جرائم الإرهاب والتطرف. وثمنت عفاف زهران، خطاب الرئيس السيسي في المؤتمر والذي حث فيه الشعب العراقي على الحفاظ على بلده من الفساد والتطرف والتفرغ لحل التحديات التي تواجه استقرار العراق، وتعبر هذه الرسالة عن ما تهدف إليه السياسة الخارجية المصرية من تحقيق السلام والرقي لكل بلاد العالم وبلاد الوطن العربي خاصة.

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