وزير الرى: متابعة مستمرة لتطهير المصارف وجاهزيتها لأى طارئ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لتأكيد تطهير المصارف وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كل المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المصارف.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف، لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال الصرف الزراعى.

ووجه عبد العاطى بضرورة الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كل المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة كافة التعديات فى مهدها.

وقال وزير الرى إن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، تنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.

وأضاف أنه من المستهدف خلال العام المالى الحالى 2021 - 2022 تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعميق للمصارف العامة المكشوفة فى زمام قدره 10 آلاف فدان، وتنفيذ أعمال صناعية شملت الكبارى، السحارات، وحوائط ساندة وأعمال تكاسى بالدبش، لافتا إلى أنه تم خلال العام المالى السابق 2020 - 2021 تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعميق للمصارف العامة المكشوفة فى زمام 17 ألف فدان تقريبا، مع تنفيذ أعمال تأهيل وتكاسى دبش لعدد من المصارف وتدعيم سحارات وإحلال وتجديد كبارى على المصارف.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه من المستهدف خلال العام المالى الحالى تنفيذ أعمال لإنشاء وإحلال وتجديد الصرف المغطى بزمام قدره 60 ألف فدان منها 44.5 ألف فدان بالوجه البحرى، و15.5 ألف فدان بالوجه القبلى، مشيرا إلى أنه تم خلال العام المالى السابق 2020 - 2021 تنفيذ شبكات صرف مغطى فى زمام 63 ألف فدان منها 42.5 ألف فدان بالوجه البحرى، و20.5 ألف فدان بالوجه القبلى بمحافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، وسوهاج وأسوان.