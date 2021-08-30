مدبولى من محطة معالجة مياه الصرف بـ«أبو رواش»: المشروع أنهى مشكلة كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال مدبولى خلال المؤتمر: "إن هذه هى الجولة الثانية له اليوم، وأنه سعد برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة له خلالها"، واصفًا المشروع بأنه أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن المحطة تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية، بعد محطة الجبل الأصفر بطاقة إنتاجية 1.6 مليون م3/يوم، موضحا أنها تخدم 9 ملايين نسمة، وبمعنى آخر يمكن أن تخدم سكان دولة كاملة من الدول التى يقارب عدد سكانها هذا العدد، وتبلغ تكلفتها 6.2 مليار جنيه.

وتابع: "كانت هذه المحطة قائمة بالفعل، وكانت تقوم بعمل معالجة أولية ثم يتم الصرف عبر عدد من المصارف، ومن هنا كان علينا تطويرها، وتضمنت خطة التطوير فى المشروع الجديد تحويل المعالجة الأولية لـ 1.2 مليون م3 إلى معالجة ثنائية مطورة أو تقريبا معالجة ثلاثية، وتشمل الخطة إضافة 400 ألف م3 بنظام المعالجة الثنائية المطورة، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون م3/يوم".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذا المشروع العملاق كان مطلبًا ملحًا لأهالى الجيزة، ومنطقة غرب الدلتا التى تنتهى إليهم المصارف التى تصرف عليها المحطة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من توسعات المحطة، وهى نصف الطاقة الانتاجية للمحطة تقريبا، ستنتهى بنهاية شهر نوفمبر المقبل، فيما ستنتهى الأعمال بالكامل فى شهر مارس من العام الجديد.

وأفاد بأنه بالانتهاء من هذا المشروع سنكون أنهينا معاناة كانت تمثل مشكلة كبيرة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستغلال كل قطرة مياه تمتلكها مصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيمكننا من تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه التى سيتم معالجتها وإعادة استخدامها طبقاً للكود المصرى والكود العالمى، وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى زملائه فى وزارة الإسكان على حجم الجهد الكبير المبذول لإخراج المشروع بهذه الصورة.