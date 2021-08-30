صور.. محافظ الجيزة: تخطيط مرورى لشارع الثلاثينى ومنع التعديات على الطريق

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة جوله مفاجئة لمتابعة الحالة العامة بشارع الثلاثينى بحى العمرانية للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات والتأكد من عدم وجود تعديات أو مخالفات.





ووجه محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة على الشارع تشمل أعمال كنس وتجريد ودهان للبلدورات وإجراء تخطيط مرورى لشارع الثلاثينى مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات لضمان عدم تعدى المنشأت التجارية والمحال على الطريق العام.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التى تلقى بالمخلفات والرتش بنهر الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تابع محافظ الجيزة الساحات الجارى إنشاءها أسفل محور الفريق كمال عامر بمناطق نصر الدين وشارع ترعة الزمر بنطاق حى العمرانية مشددا على الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والإنتهاء منها.



وفى نفس الإطار وتنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة شن حى العمرانية حملة مكبرة على شارع الثلاثينى أسفرت عن تنفيذ أعمال كنس وتجريد لشارع الثلاثينى ورفع المخلفات المتواجدة أعلى نفق نصر الدين وأمام مزلقان محطة سكة حديد الجيزة، بالإضافه إلى التحفظ على عربة كارو بشارع خاتم مرسلين محملة بمخلفات صلبة وضبط والتحفظ على تروسيكل لقيامه بإلقاء مخلفات على ترعة الزمر أسفل المحور مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور رئيس حى العمرانية.