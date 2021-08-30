«كلنا واحد - معك فى قريتك».. الداخلية توجه قوافل طبية فى 3 محافظات

يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى استمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد"، و"معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.
ونظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية تضم كل التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت عدة قرى بنطاق محافظات (البحر الأحمر – أسوان - الأقصر).
ووقعت القوافل الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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