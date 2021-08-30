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فيديو- ما الفرق بين لم ولما؟.. وزير الأوقاف يجيب

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أحمد حمدى 2021-08-30 11:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد -  

 

وأوضح الوزير أن "لم" تقطع أمر النفى، أى تجعله محسوما، مثل قولك: "لم يكتب"، فتكون بذلك نفيت أن يكون الشخص قد كتب، وهى تقلب معنى المضارع إلى المضى، أما "لما" فإنها تفيد توقع حدوث منفيها، أو احتمال توقع حدوث منفيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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