/647897/خالد-الغندور-الزمالك--قرر-تقديم-تظلم-لاتحاد-الكرة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "شيكابالا قال لأحمد مجاهد أنت أهلاوى ودى مش جديدة، مجاهد نفسه بيعترف فى كل مكان أنه أهلاوى، وكمان هو عاشق للأهلى وكان فى الناشئين وكان بيسافر بلاد ورا فريق الأهلى”.

واستكمل:” إذان ما الخطاء في ذلك ليتم عقاب شيكابالا بالإيقاف 8 أشهر وهى عقوبة انتقامية للغاية، والناس اللى كانت بتتكلم عن شطب اللاعب مينفعش لأن الفيفا تحرم شطب اللاعب المحترف".

وتابع: "حازم إمام تحدث مع حسين لبيب وقاله لو مش هندخل أسرنا يبقى مش هنحتفل ولا نستلم الدرع، وأحمد مجاهد بصله من فوق لتحت وقرر إيقافه 4 مباريات، مع أن فى لاعب فى الدورى المصرى شتم الحكم وتم إيقافه 8 مباريات وتم بعدها تخفيفها لأربع مباريات

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.