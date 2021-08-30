/647904/رسميا-شتوتجارت-الألماني-يعلن-ضم-المصري-عمر-مرموش-لمدة-عام

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، اليوم الإثنين، أنه عزز صفوف فريقه بالتعاقد مع المحترف المصري عمر مرموش، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد من نادي فولفسبورج، بعد إجراءه فحص طبي، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بعد أن بدأ مسيرته مع نادي وادي دجلة، انتقل مرموش إلى فولفسبورج في عام 2017. وبعد أن لعب ثلاث مباريات مع فريق تحت 19 عام بالنادي، ظهر لأول مرة مع الفريق الرديف للنادي في الدوري الإقليمي، حيث سجل 11 هدف في 36 مباراة شارك فيها معه.

بهذه النتيجة يهبط فريق وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية رسميا بعد وصوله للنقطة 29 قبل جولة وحيدة من نهاية مسابقة الدوري، لاسيما وأن الفارق بينه وبين البنك الأهلي وصل إلى 4 نقاط بعد تعادل الأخير مع الاتحاد السكندري بدون أهداف، ويُكمل الغزلان مثلث الهبوط بعد الإنتاج الحربي وأسوان.

بهذه النتيجة يصل رصيد دجلة إلى 29 نقطة في المركز الـ16 بينما يصل سيراميكا إلى النقطة 39 في المركز التاسع.

وشهدت الدقيقة 21 طرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا نتيجة إعاقة محمد هلال لاعب وادي دجلة، ليحصل على الإنذار الثاني ويغادر ملعب المباراة، ويستكمل فريقه المباراة منقوص العدد.

واستفاد وادي دجلة من النقص العددي في صفوف سيراميكا واستحوذ على مجريات اللعب وحاول الوصول إلى مرمى عامر عامر ولكن تماسك دفاعات سيراميكا حرمتهم من تسجيل أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن كالتالى :

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : داميون لوي، صبرى رحيل ، السيد سالم ، محمود شعبان

خط الوسط .: أحمد نبيل " مانجا " ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى ، عبد الغنى محمد

الهجوم : مروان عطية ، خالد قمر

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كل من :

حراسة المرمى : محمود الزنفلى

خط الدفاع : عاصم صلاح، أمير مدحت، أسامة ابراهيم، أحمد ياسين

خط الوسط : محمد فتحى، محمد بسيونى، معروف يوسف، موسى ديوارا

خطا الهجوم : أحمد على، كريم بامبو