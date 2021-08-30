صور.. محافظ أسيوط يتابع سلامة الأقماح بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى

جدة - نرمين السيد - وتأتى الزيارة للوقوف على انتظام أعمال توريد القمح بالصوامع وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة فضلا عن التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا وتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ورافقه خلال الجولة التفقدية محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، وكمال خليفة وكيل مديرية التموين، وعدد من مسؤولى المطاحن والتموين.



وبدأ محافظ أسيوط جولته بمتابعة أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة، كما تابع صوامع استقبال الأقماح التى تحتوى على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح مشددا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح وفقا للمواصفات المحددة واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر العاجلة ضد المخالفين وأصحاب الأقماح غير المطابقة للمواصفات كما تابع أعمال طحن الأقماح وتعبئتها مشددا على ضرورة مراعاة معايير الجودة فى الدقيق المستخرج وطحن الغلال، كما اطمأن على لوحة التحكم الخاصة بالصوامع وغرفة طلمبات الحريق وشدد المحافظ على العاملين والمترددين على المطحن بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا.



كما رافق المحافظ مسؤولى التموين بأخذ عينات من الأقماح والدقيق بالمطاحن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات معلنا تكرار الحملات بصورة مفاجئة على جميع الصوامع والمطاحن بالمحافظة للتأكد من سلامة الاقماح والدقيق المستخرج منها.



ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد الأقماح للمطاحن من مختلف الصوامع بالمحافظة وخارجها ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما شدد المحافظ على مسئولى مطاحن مصر الوسطى بالإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها