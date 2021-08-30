صور.. سفير فرنسا: نقلة نوعية فى قطاع النقل بمصر فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخى والحالى المثمر فى مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ مشروع خطى المونوريل "العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر" والمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، ومشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخطى القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم وبنى سويف /أسيوط بطول 250 كم والذى تنفذهما شركة الستوم الفرنسية.





كما قدم كامل الوزير، الشكر للسفير الفرنسى على جهوده التى بذلها لتطوير العلاقات الثنائية فى المجالات كل والتعاون المثمر بين الجانبين فى مجال النقل خلال فترة عمله بمصر.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير، للسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر، فى بداية اللقاء أعرب السفير الفرنسى عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية فى مصر والشعب المصرى الصديق، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين فى كل المجالات خلال الأعوام الماضية ومنها قطاع النقل الذى شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.



واستعرض الجانبان عددا من مشروعات النقل التى تدخل ضمن الحزمة التمويلية التى قدمتها الحكومة الفرنسية للحكومة المصرية بشأن تنفيذ عدد من المشروعات فى مصر مثل تمويل وتصنيع 55 قطارا من الخط الأول للمترو بتمويل حكومى فرنسى، وكذا تمويل تنفيذ عدد من المشروعات مثل "إنشاء خط سكة حديد أسوان / توشكى/ وادى حلفا - خط سكه حديد الروبيكى/ العاشر من رمضان - مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو"، وكذلك تمويل منحة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالخط السادس بالمترو وقيام شركة الستوم بتوطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركة سيماف، إذ أكد الجانبان على أهمية الإسراع فى كافة الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات نظرا لأهميتها الكبيرة فى تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائى فى مصر.



كما تباحث الجانبان حول التعاون القائم فى مجال النقل البحرى بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض والمشغل الفرنسى العالمى CMA فى مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على أرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية، حيث أكد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من توقيع عقد الشراكة النهائى بين الجانبين.

واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف اللقاءات بين شركة ترانس ديف الفرنسية ووزارة النقل المصرية بشأن رغبة الشركة فى إدارة وتشغيل مشروع BRT على الطريق الدائرى، إذ أكد الوزير على أهمية هذا المشروع فى تحقيق السيولة المروروية بالطريق الدائرى بالتزامن مع تطوير الطريق، لافتا إلى أن وزارة النقل تنفذ حاليا أعمال البنية التحتية بالمشروع وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين.



وقدم السفير الفرنسى الشكر لوزير النقل المصرى على التعاون المثمر خلال فترة عمله بمصر متمنيا مزيدا من التوفيق للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى الصديق فى كل المجالات.

كما أعرب وزير النقل عن تمنياته بالتوفيق للسفير الفرنسى فى عمله الجديد، مؤكدا أن مجال النقل سيظل نموذجا رائدا للتعاون المثمر بين مصر وفرنسا.