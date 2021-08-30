حصاد قوافل الحماية المدنية: استخراج 12 ألف بطاقة فى 8 محافظات خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد (المراكز التكنولوجية المتنقلة) المجهزة فنيا ولوجيستيا، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين من قاطنى المناطق ذات الكثافات السكانية بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا – قنا – مطروح)، وأسفرت جهود تلك القوافل على مدار أسبوع عن استخراج 12.775 بطاقة رقم قومى، و20.389 مصدرًا مميكنًا.

وفى ضوء مواصلة توجيه تلك القوافل ونظرًا لما تشهده من إقبال من المواطنين، فقد تقرر تعزيز محافظة مطروح بإيفاد قوافل إضافية (مراكز تكنولوجية متنقلة) إضافية بمنطقتى (العلمين الجديدة – مدينة مارينا)، بالإضافة إلى القافلة المتواجدة حاليا بمدينة مرسى مطروح)، وقد لاقى ذلك قبولا وإستحسانا من المواطنين، مشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

كما تم إيفاد مأموريات لـ (8 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. بالإضافة إلى إيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ129 سيدة (بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية وبدائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية – بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من الجهات والمواطنين المترددين على بعض الأندية الرياضية.. كما يواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع اهتمامه بتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الهمم" بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.