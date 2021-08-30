سامح شكرى يبحث مع نظيره الجزائرى العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ‫سامح شكرى، اليوم الإثنين، فى الجزائر نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ‫سامح شكرى، اليوم الإثنين، فى الجزائر نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة. وخلال اللقاء بحث الوزير شكرى مع نظيره ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المُتلاحقة.

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