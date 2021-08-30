/647910/اكتمال-تحضيرات-منتخب-لبنان-لمواجهة-الامارات-تفاصيل

يستكمل منتخب لبنان مساء اليوم الاثنين، وصول اللاعبين المحترفين الى معسكره في دبي الاماراتية، تحضيرا للمباراة امام المنتخب الاماراتي الخميس المقبل على ملعب زعبيل التابع لنادي الوصل، في افتتاح المرحلة الاولى من المجموعة الأولى للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبرصد تحيا مصر التفاصيل: وكان المهاجم حسن سعد "سوني" آخر الواصلين من العاصمة الاردنية عمان، حيث يلعب لنادي الوحدات. وسيفتقد المنتخب جهود كل من محمد حايك ومحمد قدوح المصابين بكورونا، وقد جاءت نتيجة الفحص الثاني الذي خضعا له بعد حجر الزامي إيجابية، وسيعودان الى بيروت في 5 أيلول. ويغيب عن المنتخب ستة لاعبين هم الى قدوح وحايك الحارس مهدي خليل (رباط صليبي وسيفتقده المنتخب طوال التصفيات)، والظهير ماهر صبرا (كسر في يده)، ومحمد ناصر ومحمد الدهيني (كورونا). في حين يخضع أفراد البعثة إلى فحوص دورية خاصة بالكورونا، يقام آخرها الاربعاء 1 أيلول، وهم يلتزمون إجراءات وقائية مشددة.

وتغادر البعثة اللبنانية دبي ليلا بعد المباراة أمام الامارات الخميس، متوجهة الى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، ومنها الى مدينة سوان حيث تقام المباراة أمام كوريا الجنوبية في 7 منه. وتقام التمارين يوميا على الملعب الرديف لنادي الشباب في منطقة العوير بدبي. وتجرى قبل الظهر تمارين خاصة باللياقة والاعداد البدني، الى تمارين مع الكرة بعد الظهر بإشراف المدير الفني التشيكي ميلان هاسيك ومساعده جمال طه. وأبدى الجهاز الفني رضاه عن نتائج المحترفين التسعة مع فرقهم الخارجية في مبارياتهم الأخيرة. كما لوحظ الارتياح لنتائج المعسكر الخارجي سواء في مدينة انطاليا التركية او في الامارات، والتي أبعدت اللاعبين عن التشتيت الذهني الموجود في العاصمة بيروت حاليا، بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

نجحت إدارة نادي الفتح السعودي في التوصل لاتفاق مع النصر للحصول على خدمات حارس مرماه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت إدارة نادي الفتح ضم اللاعب وليد سالم العنزي حارس مرمى نادي النصر علي سبيل الإعارة

ويلتقي النصر السعودي مع نظيره تراكتور الإيراني على استاد خليفة الدولي بقطر، يوم 14 سبتمبر المقبل، في إطار الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتأهل النصر لادور ثمن نهائي البطولة الآسيوية بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة متفوقاً على السد والوحدات وفولاذ.