/647919/هند-جوزيف--زيارة-السيسي-للعراق-تؤكد--حرص-مصر-على-التواجد-بدور-متعاظم- لحفظ-الأمن-والسلام-في-المنطقة

قالت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر التعاون والشراكة ببغداد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثر الكبير في نجاح المؤتمر ودعم العراق مشيرة إلي أن اهدافه البحث في مفاهيم الإصلاح الاقتصادي، وأخذ العراق لموقعه الإقليمي واشتراكه في صناعة القرار الدولي .

زيارة الرئيس السيسي للعراق

واشارت عضو مجلس الشيوخ النائبة هند جوزيف في تصريحات لتحيا مصر ان مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر وحرصة علي توجية عدد من الرسائل الهامة للشعب العراقي، ومن يريدون التدخل في شئون العراق والدول العربية، كما يؤكد حضور الرئيس السيسي ان مصر حريصة على التواجد في كافة المحافل الدولية والإقليمية، بدور متعاظم لحفظ الأمن والسلام في المنطقة.

المجتمع الدولي

واكدت هند جوزيف،عضو مجلس الشيوخ، علي انه ومن هذا المنطلق دعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي وكافة الدول المشاركة في المؤتمر، بضرورة وقف التدخلات في شئون دول المنطقة وعدم توفير ملاذ آمن لعناصر إرهابية، وترك كل دولة تحدد مصيرها بنفسها، وتعبر لبر الأمان بدون تدخلات من قبل بعض الدول التي تستهدف التدخل في أمن واستقرار وسلامة الشعوب العربية.

العلاقات التاريخية بين مصر والعراق

واوضحت جوزيف كما ان حضور رئيس اكبر دولة عربية للمؤتمر يؤكد علي حرص مصر علي العلاقات التاريخية مع العراق والتي ترجع جذورها لآلاف السنين، فضلا عن حرص مصر على دعم دور العراق في المنطقة وعودة دورها الطبيعي على المستوى الاقليمي، ووقوف مصر بجانب العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات ورفضها لكافة التدخلات الخارجية، مؤكدا أن سيادة العراق أمر حتمي لا يحتاج لجدال مشيرة إلي أن المساهمة في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الامة العربية وعلى رأسها قضية الإرهاب، والتطلع لأهمية إيجاد آليات جديدة لردع الدول التي تعمل على تمويله وتدعيمه.