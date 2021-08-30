لجنة مكافحة كورونا: تحديث البروتوكول لضمان عدم وصول المرضى لمراحل حرجة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حريصة على متابعة مستجدات الوضع الوبائى لكورونا محليا وعالميا يوما تلو الآخر، وإضافة كل جديد من أدوية إلى بروتوكول العلاج تماشيا مع الدراسات العلمية عن فعالية الأدوية ونتائجها.





جاء خلال ترأس حسنى مؤتمرا علميا عقدته اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، لشرح التحديثات الأخيرة ببروتوكول علاج مرضى كورونا، للأطباء بمستشفيات الصدر والحميات والعزل. وأوضح حسنى أنه تم إضافة بعض الأدوية إلى البروتوكول المحدث لضمان عدم وصول مرضى كورونا إلى مراحل حرجة، وتقليل فترة تواجدهم فى المستشفيات. وأوضح أن اللجنة العلمية ستصدر بروتوكول رسمى للأطفال لعلاج كورونا الأسبوع المقبل، موضحا أن متغير دلتا لا يمثل مشكلة فى مصر، ولكن يجب مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل غسل الأيدى حتى تمر الأزمة. حضر المؤتمر أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشؤون التعليم الطبى المهنى.

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