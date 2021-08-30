جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا وبصحبته وفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلد منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.





وأعرب المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره البالغ للدور الذى تقوم به النيابة الإدارية بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى فى الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون. من جانبه، عبر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه وتقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، مؤكدًا على أهمية الدور الذى تقوم به المحكمة، والتى تشرف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية فى العالم وما تؤديه من دور بارز فى إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات وحماية المكتسبات الدستورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس النيابة الإدارية: المحكمة الدستورية تعمل على ضمان الحقوق والحريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.