/647920/خلافات-زوجية--ربة-منزل-تتهم-زوجها-بإلقائها-من-شرفة-المنزل-في-ببنها

«كسرفي الحوض والعمود الفقري».. تعرضت سيدة لإصابات بالغة، اليوم الإثنين، نتيجة سقوطها من شرفة الطابق الثاني في منزلها بقرية بتمدة مركز بنها بالقليوبية، واتهمت«المصابة»، زوجها بدفعها من الشرفة خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب مشاكل أسرية، وتهديده لها بالقتل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت المصابة للمستشفى في حالة خطيرة، وجرى القبض على الزروج وعرضه على نيابة مركز بنها، والتي قررت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث والإستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها حيث تخضع لجراحة عاجلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاولة قتل ربة منزل من قبل زوجها

خلافات زوجية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها، يفيد حدوث مشاجرة بين رجل وزوجته، وسقوط الزوجة من شرفة المنزل بقرية بتمدة دائرة المركز فى محافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، وتبين أن المجني عليها تم نقلها إلى مستشفى بنها العام، وتدعى «ن.ع.ع»، تبلغ من العمر 25 سنة، ربة منزل مقيمه بقرية «بتمده»، مصابة بكسر في الحوض والعمود الفقرى، إثر سقوطها من شرفة منزلها.

أقوال المجنى عليها

وأقرت المجنى عليها بحدوث مشادة كلامية بينها و بين زوجها المدعو "ح.ف.م"، موظف، لوجود خلافات زوجية بينهما، ترتب عليها قيام الزوج بدفع المجنى عليها من شرفة الشقة بالطابق الثاني.

لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة

وأوضحت التحقيقات، أن الزوجة المصابة كان بينها وبين زوجها خلاف كبير ، وصلت الى أن لجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت عليه قضية تبديد منقولات زوجية، وتم عقد جلسة عرفية، وإعادتها للمنزل منذ شهر بعد توقيع الزوج إيصال أمانة لحين التنازل عن القضية وحين طالبها برد الإيصال نشبت المشاجرة بينهما فهددها بالقتل ودفعها من الشرفة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى قررت حبس المتهم “الزوج” 4 أيام علي ذمة التحقيق.