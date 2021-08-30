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افتتاح خط اتوبيسات ميدان الأميرية برعاية النائبة مرثا محروس«فيديو وصور»

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كتبت: ريهام سعيد تصوير :محمود الجنايني 0 تبليغ

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/647923/افتتاح-خط-اتوبيسات-ميدان-الأميرية-برعاية-النائبة-مرثا-محروسفيديو-وصور

افتتح اليوم خط اتوبيسات للنقل الجماعي، بميدان الاميرية، تحت رعاية النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى إطار الاستجابة لمطالب المواطنين  والتخفيف من معاناة الازدحامات المرورية.

 

 

وقالت النائبة مرثا محروس أن خط الاتوبيسات الجديد سوف يساهم فى تخفيض تكدسات الركاب على المواقف، فى مناطق سرايا القبة ومصر الجدية والاميرية، خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورنا، فضلا عن وصول المواطنين إلى اعمالهم فى سهولة ويسر .

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دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح خط اتوبيسات ميدان الاميرية 

وأشارت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إلى أنه تم التواصل مع هيئة النقل العام من خلال توفير 6 اتوبيسات لاستيعاب المواطنين وسد احتياجاتهم ،لافتة إلى أن موقف الاميرية يستوعب عدد كبير جدا من الخطوط،  ضمانا لوجود مجري واماكن ثابتة للاتوببيسات.

واوضحت النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن احد مميزات التنسيقية هي اختلاف ايدولوجيات اعضائها وبيئاتهم المختلفة فى عرض مشاكل المواطنين، مؤكدة  استغلال النواب للاجازة البرلمانية للالتفات لهموم المواطن والاستجابة له.

فض دور النعقاد الاول 

هذا و تقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة، وتقدم الوزير على اثرها باستقالته.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب  على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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