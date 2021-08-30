فيديوجراف.. EVER ACE العملاقة تعبر قناة السويس

ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن العملاقة التى تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان على العباسى كبير مرشدين، والربان عمرو فايز كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن يانج.
وتتبع السفينة العملاقة صاحبة الرقم القياسى فى عدد الحاويات المحمولة بسعة 23.992 حاوية مكافئة الخط الملاحى "EVER GREEN" وتتخطى بذلك سعة سفينة الحاويات "HMM ALGAZERAS" لتصبح هى السفينة الأكبر عالميا من حيث عدد الحاويات.
وتعد السفينة العملاقة "EVER ACE" هى السفينة الأولى التى يتم تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة من الفئة A يتم بناؤها لصالح الخط الملاحى العالمى، وتتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى فى الصين.
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