القوى العاملة: تعيين 2.277 شابًا فى المنوفية.. منهم 31 من ذوى القدرات

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2.277 شابًا، من بينهم 31 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5.395 شابًا باحثًا عن العمل.





وأشار سعفان، فى بيان له إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 25 ألف جنيه لـ 11 عاملاً، منها 6 آلاف جنيه منح مولود لـ 4 عمال، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 2 عمال بمبلغ 4 آلاف جنيه. وأوضح على حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة فى المنوفية، فى تقريره عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 1.910 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة. وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1011 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 233 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 511 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضرًا للمنشآت المخالفة.

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