جمال القادرى أمينا عاما للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب

جدة - نرمين السيد - انتخب المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب المنعقد حاليا فى الغردقة، جمال القادرى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا أمينا عاما للاتحاد الدولى.





ووجه القادرى شكره لثقة المؤتمر فيه، موضحا التحديات التى تواجه العمال العرب، ومنها الحقوق والحريات النقابية، وكذلك تحديات البطالة والتشغيل وآثار فيروس كورونا على الطبقة العاملة، وكذلك تحدى الإرهاب الأسود الذى استهدف العمال فى مواقع إنتاجهم خصوصا فى سوريا، فضلا عن تحديات الاحتلال الصهيونى وممارساته ضد العمال العرب.

وقال: إن كل هذه التحديات تجعلنا نرتقى إلى حجم هذه التحديات ونبحث عن حلول للمواجهة، وتناول التحديات التى واجهت الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب والتى عمل فيها الأمين العام السابق غسان غصن، والأمانة الأمانة ووجه لهم الشكر والتقدير.

وقال: إن الكل مسؤول عن الإيجابيات والسلبيات، ودعا الجميع إلى العمل على تقوية الاتحاد الدولى فى إطار عمل جماعى