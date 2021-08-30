

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التربية والتعليم عبر صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، إن "أى شيء يتم تداوله عن التظلمات غير صحيح، وستعلن الوزارة (فقط) عن أية ضوابط بشكل رسمى فى الوقت المناسب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: ما يتم تداوله عن درجات الرأفة لطلاب الثانوية استنتاجات لا أساس لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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