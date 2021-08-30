وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدان مشروعات إحياء طريق الكباش

اللواء محمود شعراوي يوجه بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات وزيادة العمال والمقاولين والعمل 24 ساعة

المستشار مصطفي ألهم : متابعة يومية للمشروعات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، يرافقه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، المشروعات الجارية لتطوير المحيط الحيوي لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش ، تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها بالأقصر وذلك في ضوء الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

شارك في الجولة كل من محمد عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية و القيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير .

بدأت جولة وزير التنمية المحلية بتفقد طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش ، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق .

كما تم متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة ، بالإضافة الي تفقد طريق الكباش من كوبري الكباش وحتي معبد الكرنك .

وخلال الجولة وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام الشديد بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها ، وكذا توحيد ألوان دهان المنازل علي طريق الكباش وألوان أعمدة الانارة والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

وقال اللواء محمود شعراوي أن الدولة تسعي لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة ، مضيفاً : نريد أن تظهر مدينة الأقصر في أفضل وأبهي صورة لها وتظهر مصر بالصورة التي تليق بها في الاحتفالية التي سيتم تنظيمها .

كما وجه " شعراوي" بالاهتمام بأعمال الهوية البصرية في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين والتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار فيما يخص الألوان.

وطالب اللواء محمود شعراوي بإعداد تقرير متابعة يومي بالمعدلات التنفيذية لتنفيذ المشروعات المستهدفة لعرضها علي رئيس الوزراء ، وشدد الوزير علي ضرورة رفع أي اشغالات وعدم السماح بأي تعديات موجودة علي طريق الكباش وتوحيد شكل اللافتات المطلة علي الطريق مع وضع العلامات الارشادية والمرورية بالشكل اللائق والملائم لما التصور المتكامل للمشروع .

ومن جانبه أشار المستشار مصطفي ألهم إلي أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة من خلال جهاز التعمير للقيام بأعمال الزراعة والتشجير والتجميل للطريق بالكامل ، مشيراً إلي أنه يتابع بصورة يومية مع الشركات واستشاري المشروع كافة الأعمال المنفذة للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لجعل هذا الطريق مزار سياحي ومكسب للسياح من جميع دول العالم والمترددين من المصريين .

وأكد محافظ الأقصر، أنه يتم تنفيذ الخطة لطريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبي الطريق بما يتيح الزيارة ليلاً، إلى جانب استكمال أعمال الرصف حتى نهاية طريق الكباش، على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري المميز لهذا الموقع الأثري.

وعقب الجولة التفقدية توجه وزير التنمية المحلية إلي مقر محافظة الأقصر حيث عقد اجتماعا مع المستشار مصطفي ألهم وقيادات المحافظة بحضور اللواء محمود نصار وقيادات وزارة التنمية المحلية ، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات والاستشاري الخاص بالمشروع ، حيث استمع شعراوي الي المخطط التنفيذي للمشروع بالكامل وكافة الأعمال التي سيتم تنفيذها ومعدلات التنفيذ .

حيث وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة ضغط الجدول الزمني ومراحل التنفيذ والعمل علي مدار ال٢٤ ساعة ليتم الانتهاء من كافة الاعمال في الأول من شهر أكتوبر القادم ، وطالب شعراوي بمضاعفة أعداد العمال والمقاولين والمشرفين العاملين في المشروعات .

وتعهدت الشركات المنفذة بالانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة ووفقاً لأفضل المعايير المتفق عليها لتظهر مصر في أفضل صورة أمام جميع دول العالم.

وفي ختام الجولة وزير التنمية المحلية و محافظ الأقصر أعمال التشطيبات النهائية لمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.