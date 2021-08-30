/647925/في-قضية-كائن-الهوهوز--تأجيل-محاكمة-فتاة-التيك-توك-في-الإسكندرية-إلى-4-سبتمبر

أجلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، القضية الشهيرة لفتاه التيك توك «كائن الهوهوز»، وصديقها إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية فتاة التيك توك «كائن الهوهوز»

حبس فتاة التيك توك

وكان قد أمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الاسكندرية الكلية، حبس المتهمة «ياسمين، ع» فتاه التيك توك المعروفة باسم «كائن الهوهوز»، وصديقها على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والإخلال بالآدب الاجتماعي، وسوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح.

كما طلب من المباحث سرعة تحريات حول الواقعة، وتم التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة من قبل النيابة وإرسالها الى الادلة الجنائية وكذا التحفظ على «الفيزا البنكيه»، الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها. تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بنجاح الأجهزة الأمنية بالاسكندرية، فى القبض على «ياسمين، ع»، فتاة التيك توك المعروفة إعلامين بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها أثناء اختبائهما، لمواجهتهم بالبلاغات المقدمة ضدهما من المحامي أشرف فرحات،الى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يتهمهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

أقوال المتهمة الأولى

وتم تحويل المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم ، أستمع رئيس النيابة الى أقوال المتهمة الأولى وبعرض مقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر على المتهمة، لم تنكرها واعترفت بانها تقوم بتصوير هذه المقاطع بواسطة صديقها ثم بثها على حسابها الشخصى المعنون بـ «كائن الهوهوز» على موقع «تيك توك»، بهدف تحقيق الربح، ونفت المتهمة الإتهامات المنسوبة إليها فى التحقيق من التحريض على الفسق الفجور أو الاخلال بقيم المجتمع.

أقوال المتهم الثانى

وإستمعت النيابة أيضا الى أقوال صديقها الذي هو اصغر منها بـ 10 سنوات و الذى أعترف فى التحقيقات إنه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو على حسابها الشخصى بموقع "تيك توك" واقتسام الأرباح فيما بينهما.

شهادة ضابط الأداب

أدلى ضابط مباحث الأداب بشهادته أمام رئيس النيابة، حول المحضر المحرر بمعرفته و حيث قدم الى النيابة العامة حرز القضية وهو عباره عن مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، بالإضافة إلى هاتفين محمولين يخصان المتهمة الأولى والمتهم الثانى.

وأوضحت التحريات أن المتهمة «ياسمين» أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريبًا، وأكدت المعلومات أن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر يربطهما علاقة صداقة قام بالعمل معها لمشاركتها في أرباح قناتها على «تيك توك».