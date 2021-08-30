بعد ترحيب كارتيرون..حمدي النقاز يقترب من العودة للزمالك

/647926/بعد-ترحيب-كارتيرونحمدي-النقاز-يقترب-من-العودة-للزمالك

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن إدارة الفريق ، اقتربت من عودة التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق والترجى التونسي لصفوف الفارس الأبيض في الموسم المقبل .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأوضح المصدر أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك رحب بعودة النقاز للفريق لتعزيز الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد.

وكان النقاز قد رحل عن الزمالك بعدما قام بفسخ تعاقده مع النادى وحصل على حكم بتغريم النادى ما يقرب من مليون و250 ألف دولار، وعرض اللاعب التنازل عن تلك القضية حال عودته إلى الزمالك.

وحرص كارتيرون على عقد اجتماع مع إدارة الزمالك لتحديد متطلباته فى الموسم الجديد، وذلك بعدما أبلغ الإدارة بإستمراره فى قيادة الفريق وذلك حتى تعمل الإدارة فى تحقيق متطلباته لدعم الفريق في الموسم المقبل.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز مساء الجمعة وحصول الفريق على اللقب.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل استعدادا لنصف نهائي كأس مصر أمام أسوان.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.