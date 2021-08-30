منشية بسيوني البطل و مرجان الثاني و زُهرة الثالث.. في نهائي دوري "مستقبل وطن" بأمانة كفر الدوار

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أقامت اليوم أمانة مركز كفر الدوار مباريات نهائي بطولة دورى مستقبل وطن لكرة القدم "الموسم الثالث"، بحضور النائب محمد وجيه - أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والنائب محمود عادل شعلان عضو مجلس النواب.

دوت الخليج يرصد نهائيات دوري مستقبل وطن بالمحافظات

دوري مستقبل وطن

تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس حزب مستقبل وطن، وبناءً على توجيهات المهندس أشرف رشاد - الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب، وتوجيهات المهندس محمد زين الدين - أمين الحزب بالمحافظة، اختتم دوري مستقبل وطن لكرة القدم "الموسم الثالث" فعالياته بأمانة مركز كفر الدوار، بقيادة العزيزي منيسي - أمين الحزب بالمركز.

دوري مستقبل وطن بكفر الدوار

كما حضر ختام المنافسات المهندس شريف فهمي أمين التقييم والمتابعة بالمحافظة، ومحمد بصل أمين شؤون العضوية بأمانة المحافظة، منسقي الدوري بالمحافظة، وأشرف فؤاد - أمين التنظيم بالمركز، وحبشي بركات الأمين المساعد بالمركز، ومحمد ترك - المشرف علي الدوري بالمركز، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز، وعدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة والمركز، والفرق المشاركة، ووسط حضور جماهيري كبير.

وبدأ كرنفال نهائي البطولة بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة لروح فقيد كفر الدوار، النائب الخلوق عادل شعلان، داعين المولى عز وجل أن يجعل أعماله وجهوده لخدمة أبناء كفر الدوار في ميزان حسناته وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وانتهت المباريات بتتويج فريق منشية بسيوني كأس البطولة على مستوى مركز كفر الدوار وصعوده للمشاركة في تصفيات المراكز على مستوى المحافظة، فيما حصل فريق مرجان على المركز الثاني، وفريق زُهرة على المركز الثالث، حيث تم تكريم الفرق وحصولهم على ميداليات الدوري ومبالغ مالية.