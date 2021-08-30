/647931/المدير-التنفيذي-لشركة -امتنان-بعد-تحالف-كنوز-الحكمة-السعودية-نعد-الجميع-بأن-نعمل-جاهدين-من-أجل-أن-تكون-علاقتنا-نموذج-يحتذى-به

أكد د. أحمد فاروق، العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة امتنان، تشرفه بالإعلان عن تحالف بين أعرق الكيانات فى مجال الغذاء الصحى، والصحة الطبيعية، وهما كنوز الحكمة السعودية وامتنان مصر.

دوت الخليج وشركة امتنان

جاء ذلك فى كلمته حفل توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركة إمتنان، وشركة كنوز الحكمه السعودية فى إطار إطار التعاون الوثيق والثقة في جودة المنتجات المصرية ، حيث يتضمن ذلك منتجات متنوعة من الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية والأغذية الصحية ومنتجات عسل النحل ومنتجات التجميل ، والشاي ، والتوابل.

المدير التنفيذي لشركة امتنان بعد تحالف كنوز الحكمة السعودية: نعد الجميع بأن نعمل جاهدين من أجل أن تكون علاقتنا نموذج يحتذى به

ولفت إلى أن امتنان بدأت فى عام 1982 برؤية موحدة بأن يكون الغذاء الصحى فى متناول الجميع، قائلا:" جعلنا مهمتنا أن تكون إمتنان العلامة التجارية المفضلة فى المجال بتوفير منتجات طبيعية لكل الاحتياجات الصحية بجودة عالمية وبأسعار مناسة للجميع".

وواصل حديثه:" بعد نحو 30عاما يشرفنا أن نعلن تحالفنا مع الفريق المبدع لشركة كنوز الحكمة، لنكون معا كيانا أكبر وأقدر على مواجهة تحديات المستقبل واقتناص فرصه الواعده ونعدكم أن نعمل جاهدين من أجل أن تكون هذه العلاقة نموذج يحتذى به ".

توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركتى إمتنان وكنوز الحكمة السعودية

وتستهدف الإتفاقية افتتاح عدد ٢٥ فرعًا من فروع إمتنان بالأراضى السعودية،و تصدير أكثر من 100 منتج عالي الجودة من منتجات شركة امتنان إلي السوق السعودى، وذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إمتنان والى قام بعرض أهداف الشراكة المصرة السعودية، وأيضا الدكتور محمد بقنة الشهرانى، المدير العام لشركة كنوز الحكمة للتجارة، والدكتور محمود الشال مدير تطوير الأعمال بشركة كنوز الحكمة والى قام بعرض ملف تعريفى الشركة فى السعودية.