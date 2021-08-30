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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95.70%

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أ ش أ 2021-08-30 15:25 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 17 ألفا 677 طالبا وطالبة، حضر منهم 16 ألفا و493 طالبا وطالبة.

وقال أبو زيد إن عدد الطلاب الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 15 ألفا و783 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 95.70% لتصبح نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الإعدادية العامة للدورين الأول والثانى 98.33%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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