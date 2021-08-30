محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95.70%

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 17 ألفا 677 طالبا وطالبة، حضر منهم 16 ألفا و493 طالبا وطالبة.

وقال أبو زيد إن عدد الطلاب الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 15 ألفا و783 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 95.70% لتصبح نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الإعدادية العامة للدورين الأول والثانى 98.33%.