/647939/أحمد-فتحي-يشارك-فى-تقييم-الجمعيات-الأهلية-المؤهلة-للدور-النهائي لجائزة-التميز-لمنظمات-المجتمع-المدني

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،كأحد أعضاء لجنة التحكيم فى مراحل التصفية في الدورة الخامسة لجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني التي تنظمها جمعية التطوير و التنمية،للمشاركة فى تقييم الجمعيات الأهلية المؤهلة للدور النهائي من الجائزة بمختلف المحافظات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائب أحمد فتحي فى لجنة تحكيم جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

واشاد النائب أحمد فتحي بالدور الذيتقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ مشاريعهم علي ارض الواقع كمشاريع تخدم القرى الاكثر فقرا في مختلف محافظات مصر ، ومشاريع تخدم ملف التعليم و الصحة وغيرها من الملفات الهامة .

الجمعيات الاهلية

وضمت لجنة التحكيم هذا العام كلا من الدكتور عصام العدوي، مستشار وزيرة التضامن سابقاً، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن ، وجيهان حافظ رئيس التسويق و الإستدامة الإستراتيجية – بنك الإسكان و التعمير،والدكتورة عزة كامل عضو المجلس القومي للمرأة، و نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ووجه النائب أحمد فتحي خالص الشكر والتقدير، لـ محمد فاروق رئيس مجلس أمناء جمعية التطوير و التنمية ، وجاكلين مراد المدير التنفيذي للجمعية وكل فريق العمل على المجهود الكبير الذي يبذلونه في دعم الجمعية الأهلية.

هذا و تقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني ، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.