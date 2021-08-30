/647941/أول-صفقات-الزمالك-عمر-كمال-لمدة-3-مواسم-بالقلعة-البيضاء

أعلن نادي الزمالك اليوم الإثنين عن اول صفقاتة في الإنتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي، بعقد لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

فيما قام عمر كمال عبد الواحد بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، و حسين السمري المدير التنفيذي، حسين السيد عضو اللجنة، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.