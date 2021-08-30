صور.. تضامن الإسكندرية: 1.264 مستفيدا من القوافل الطبية خلال أغسطس

جدة - نرمين السيد - نفذت محافظة الإسكندرية، 4 قوافل طبية وخدمية شاملة للمناطق الأشد احتياجا بـ"أبيس7، نادى الصيد، أبيس 10، برج العرب"، خلال أغسطس الجارى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، فى بيان، اليوم الإثنين، أن المديرية تعمل على المشاركة فى القوافل الخدمية، بهدف نشر الوعى بالقضية السكانية وتقديم المشورة الصحية والنفسية للأهالى.

وأضافت أن عدد المستفيدين من القوافل الخدمية الأربعة خلال شهر أغسطس بلغ 1.264 مستفيدا بواقع 312 فردا ببرج العرب و260 فردا بنادى الصيد و359 فردا بأبيس 7، و333 فردا بأبيس 10.

ومن جانبه، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص جميع أجهزة المحافظة على تأدية دورها المجتمعى والخدمى والتنموى والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا فى المناطق الأشد احتياجا.

ولفت المحافظ، إلى أهمية هذه القوافل فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيئية وتوفير خدمة طبية متميزة عبر قوافل شاملة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية.