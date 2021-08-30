النشرة المرورية.. زحام فى صلاح سالم والحرفيين وسيولة فى نفق الأزهر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى طريق أبو قير، وفى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى شارع الجيش من عند منطقة شارع سوريا حتى منطقة سبورتنج.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام أعلى من معدلاتها بمدينة المنصورة فى شارع المشاية تقاطعه مع صلاح سالم فى اتجاه شارع بورسعيد، وفى شارع جيهان السادات، موضحا أن محافظة الغربية تنحصر فيها الأحجام فى مدينة طنطا بشارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى الطريق الزراعى عند منطقة ميت نما.

وتابع صابر أن باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى الحركة فيهما مرضية تماما، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط عند منطقة كوبرى الهلالى وكوبرى فيصل للمتجه إلى موقف أسيوط.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة وخاصة للمتجه إلى ميدان الجيزة، ناصحا بسلوك شارعى مراد والسودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام بمنطقة الحرفيين ناصحا بسلوك جسر السويس للدخول إلى مناطق مدينة السلام، وفى مناطق وسط المدينة نصح صابر بسلوك نفق الأزهر بديلا عن كوبرى الأزهر، مشيرا كذلك إلى وجود أحجام فى كورنيش النيل للقادم من وسط المدينة وجاردن سيتى ومتجه للمعادى ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد.

ولفت صابر إلى جود أحجام أعلى كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مضيفا أن صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر.

مشيرا إلى وجود أحجام عند مشيخة الأزهر تحديدا فى صلاح سالم للقادم من القلعة والسيدة عائشة ومتجه لمناطق كوبرى الفردوس ناصحا باستخدام محور النصر، مشيرا إلى ظهور أحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة.

ونوه صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال وخاصة أعلى مناطق الكنيسة والمنيب للمتجه إلى مناطق دار السلام والبساتين، وأعلى الأوتوستراد والمرج، وما قبل نفق السلام.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بظهور أحجام أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.