الآن تسجيل تنسيق المرحله الثانيه لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١

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تسجيل تنسيق المرحله الثانيه لطلاب الثانوية العامة ، يتطلع الكثير من أولياء الأمور والطلاب إلى معرفة كيفية التسجيل بالنسبة لتنسيق المرحلة الثانيةي لطلاب الثانوية العامة، وذلك بعد إعلان النتيجة فى مختلف محافظات الجمهورية، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج

تسجيل تنسيق المرحله الثانيه لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١

وكان وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار قد أعلن مؤخرًا نتائج تنسيق الثانوية العامة فى المرحلة الأولى والثانية وفقًا للنتائج المعلنة فى مختلف المدارس والفصول الدراسية على مستوى الجمهورية، والتى شهدت انخفاض نسبي عن السنوات الماضية بالنسبة للنسبة المئوية للانضمام للكليات.

التسجيل فى تنسيق الكليات

وعقد وزير التعليم العالى الدكتور خالدعبدالغفار، مؤتمر صحفي أمس الأحد، للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، حيث أدلى بالدرجات التى ممكن من خلالها الانضمام إلى الكليات.

تنسيق الكليات فى مختلف المحافظات

ووفقًا لما استعرضه وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، فإن عدد الطلاب الذين دخلوا مرحلة أولى هم 22. 954 ألف طالب وطالبة، بينما جاءت الشعبة الأدبية بـ 79.033 ألف طالب وطالبة أى بنسبة 67% من المجموع الكلي.

تنسيق كليات المرحلة الأولى

كما أشار وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، النسب المأوية الخاصة بالكليات والمعاهد التى يرغب الطلاب الالتحاق بها، حيث جاءت كلية الطب عند 372 بنسبة مئوية 90.73% أى بمعدل انخفاض يصل لـ 7.8%.

بينما جاءت كلية طب الأسنان عند370 درجة بنسبة مئوية تصل لـ 90.24% وذلك بعدما كانت العام الماضى عند 403.5 بنسبة مئوية تصل 98.41% بمعدل انخفاض 8.17%.

كما رصد وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار النسب المئوية لباقي الكليات فى المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، حيث جاءت كلية العلاج الطبيعي عند 364 درجة بنسبة مئوية تصل عند 88.54% والصيدلة جاءت بدرجة 363 أى بنسبة مئوية تصل عند 88.53 % بينما كانت كلية الهندسة عند أقل من 80% والتى يوجد بها أماكن خالية بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى.

يمكن للراغبين فى التسجيل بالنسبة للكليات التسجيل من موقع وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي لها.