/647957/لأهل-اسكندرية-10-آلاف-جنيه-عقوبة-سير-التوك-توك-والتروسيكل-بالمحاور-الرئيسية-والكورنيش

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قراراً بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتروسيكل التى تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً.

حظر سير التوكتوك وحذر المحافظ، فى بيان له اليوم، أنه اعتباراً من غد الثلاثاء يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش. دوت الخليج وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

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