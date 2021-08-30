بعد تجديد تكليفه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية.. «حسن عبدالشافي » مسيرة من الإنجازات ومكافحة الفساد

/647969/بعد-تجديد-تكليفه-رئيسا-لهيئة-الرقابة-الإدارية-حسن-عبدالشافي--مسيرة-من-الإنجازات-ومكافحة-الفساد

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليف حسن عبدالشافى أحمد القيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، بصدور قرار رقم 365 لسنة 2021، وذلك اعتبارًا من 30 – 8 – 2021.

دوت الخليج

اللواء حسن عبد الشافي.. مسيرة من النجاحات

رصيد هائل من محاربة الفساد وملاحقته ومكافحته بكل أشكاله، تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية التى أخذت لوقتِ طويل مساحة الحديث الأوسع انطلاقًا من مجهوداتها الجبارة فى التقصي والتعقب واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التى يقوم بها رجالها، خلال السنوات الماضية فى ظل رئاسة اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي.

اللواء حسن عبد الشافى الذى جدد الرئيس السيسي اليوم تكليفه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، من مواليد 1963، يملك مخزونًا علمي وعملي واسع فهو حاصل على بكالوريوس فى العلوم العسكرية، وبكالوريوس فى الهندسة الإنشائية من الكلية الفنية العسكرية بتقدير امتياز.

مناصب تقلدها اللواء حسن الشافعي

وتولى اللواء حسن الشافعي العديد من المناصب التنفيذية والقيادية، حيث تولى منصب رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، ورئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، كما تولى منصب مدير إدارة المهندسين العسكريين، وهو من قام أيضًا بوضع معايير وأسس العمل فى عمليات إزالة الألغام والأجسام المتفجرة طبقًا لمعايير الأمم المتحدة.

لم تخلوا مسيرة اللواء حسن الشافعي من الأنواط وشهادات التقدير، والتى أبرزها حصوله على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 2007، وأيضًا نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى 2012، ونوط الخدمة الممتازة عام 2016، والكثير من الميدالية وشهادات التقدير الدولية والمحلية.

هيئة الرقابة الإدارية

وخلال رئاسته لهيئة الرقابة الإدارية تمكن من الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق الكثير من العوائد المالية الضخمة للدولة، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة المصرية.

وبعد الكثير من القضايا الهامة التى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطها، ارتفعت بشكل ملحوظ مؤشرات الإدراك العامة لمكافحة الفساد الإدارى بشكل يفوق إدراكهم بوجود وانتشار الفساد عام 2019.

وانطلاقًا من عزم الدولة وإرادة قيادتها السياسية فى إرساء قواعد النزاهة والشفافية تمكنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسته من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعقب ذلك خطوات تنفيذية جادة تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لوضع الأهداف والسياسات اللازمة لمواجهة الفساد، واللجنة الفرعية التنسيقية كأداة لتنفيذ تلك الأهداف ورصد النتائج التى تحقق النجاحات في شتي المجالات.