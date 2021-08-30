رئيس المركز الثقافي يوضح حقيقة شراء محمد رمضان الدكتوراه..الأخير يرد: بشكرك

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دوت الخليج يرصد حقيقة شراء محمد رمضان الدكتوراه

محمد عبد الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج Mbc Trending: “منحنا السيد محمد رمضان عملاق الفن العربي، وأحد الأساطير الموجودة في الوطن العربي، وهو أسطورة الغناء والتمثيل في الوطن العربي، ونحن منحناه هذا الوسام شهادة الدكتوراه الفخرية نظرًا لكفاءته في هذا المجال”.

تابع: “منحناه تحفيزًا وتشجيعًا حتى يصل للعالمية، ما أخذنا أي مبلغ مالي من هذا الشخص أبدًا لأنه بنعرف هذا الفنان عملاق قدير، وهو يستطيع أن يشتري جامعة بلبنان ويمنح الشهادات بنفسه، ولا يحتاج الشهادة من عندنا”.

محمد رمضان يشكر محمد عبد الخطيب

وأعاد رمضان نشر تصريحات الخطيب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “شكراً للسيد رئيس المركز الثقافي الألماني الدولي على التوضيح”، مرفقا هشتاج دكتور محمد رمضان.

محمد رمضان يثير الجدل بحصوله على الدكتوراه

أثار الفنان محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وبين مصر ولبنان لمدة يومين كاملين، بسبب إعلانه عن حصوله على الدكتوراه الفخرية من قبل قبل المركز الثقافي الألماني ببيروب موجها الشكر لكلا من وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني والذين شهدوا حضور هذا التكريم، لتنقلب السوشيال ميديا رأسا على عقب بعد دقائق من الإعلان في مصر ولبنان مطالبين الجهات المسؤولة في توضيح حقيقة الأمر وبعض الجمهور أدانهم على هذا الفعل مشيرين إلى أنه مثال لا يستحق التكريم ويمثل عار للفن.

وبعد تبرأت عدد كبير من المسؤولين على رأسهم نقابة الممثلين ببيروت والسفارة الألمانية، أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت في بيان جديد له مساء أمس الجمعة، سحب الدكتوراه من الفنان محمد رمضان بعد أن حصل عليها صباح أمس الخميس، مشيرا إلى الإعتذار الرسمي لكل المصريين، وجاء بيان المركز الثقافي الألماني على النحو الأتي: “مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل، لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا”.

واختتم: “لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك”.