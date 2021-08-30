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فريق الشباب بطلا لدوري حزب مستقبل وطن بامانة قسم اول " بندر " دمياط«فيديو و صور»

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/647964/فريق-الشباب-بطلا-لدوري-حزب-مستقبل-وطن-بامانة-قسم-اول--بندر--دمياطفيديو-و-صور

حقق فريق الشباب الفوز علي فريق الابطال بـ 4اهداف مقابل هدفين في المبارة النهائية، التي ادارها تحكيميا الكابتن محمد ابو عماره ، والكابتن محمد الغازي وبهذه النتيجة، يحصل فريق الشباب علي المركز الاول ويتوج بطلا للبطولة، في حين حصل فريق الابطال علي المركز الثاني بوصافة البطولة وتم تسليم الجوائز .

دوت الخليج يرصد فعاليات نهائيات دوري مستقبل وطن بالمحافظات 

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حزب مستقبل وطن 

تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والامين العام، زعيم الاغلبية بمجلس النواب،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب،  وتحت اشراف النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب، وامين عام الحزب بدمياط والمستشار محمد الماشطة امين التنظيم بالمحافظة وعضو الامانة المركزية .

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دوري مستقبل وطن بدمياط

نظمت امانة حزب مستقبل وطن بقسم اول " بندر دمياط " حفلا ختاميا بحضور النائب محمد ابو حجازي عضو مجلس الشيوخ، والنائبه هناء فروق عضو مجلس النواب ،ومحمد حمود امين شباب المحافظة، والدكتورة  فرنده الزلاقي امين المرأه بالمحافظة، ومها بدوي امين التعليم بالمحافظة، والدكتور اسامه نعمان امين التدريب والتثقيف بالمحافظة،  والدكتور ياسر عسل أمين الهيئة الاستشارية بالمحافظة، روان بيضون امين الصناعة و التجارة بالمحافظة، ومجدي البساطي عضو هيئة مكتب المحافظة، وهاني ابو جلاله عضو هيئة مكتب المحافظة،  والمهندس عصام عمر عضو هيئة مكتب المحافظة، وصاحب شركة ال عمر للمقاولات الراعي الرسمي لدورى مستقبل وطن بقسم اول دمياط.

 

كما شارك المهندس سامي الجحر عضو هيئة مكتب المحافظة، و العقيد يوسف حواس، والدكتور احمد القواص، امين الحزب بقسم اول دمياط وليد كراويه امين مساعد قسم اول،  ومحمد الغطاس امين المجالس المحلية بقسم اول، نهي الخطيب امين تنميه الموارد بقسم اول، باسم ابوسمره امين العلاقات الحكومية بقسم اول،  وهاله بركات أمين المرأه بقسم اول،ومحمد اسماعيل عرابي مؤسس رابطه الرياضيين القدامي وعدد من امناء المراكز والاقسام وامناء الامنات النوعية بالمراكز والاقسام وامناء الوحدات الحزبية بقسم اول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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