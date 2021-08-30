/647965/هنخصم-منك-500-جنيه-علشان-التأخير-الخطيب-مداعبا-نائب-محافظ-القاهرة

يفتتح النادي الأهلي اليوم الإثنين، جراچ داخل فرع مدينة نصر بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة ونائبه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأثناء إلقاء الخطيب لكلمته، قام بمداعبة أحمد طيمور شوقي نائب محافظ القاهرة قائلاً:”احنا نخصم ٥٠٠ جنيه من المحافظ عشان التأخير”.

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.

أرقام بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديدأرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

الصفقة الثالثة

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة السابقة.

وكشف مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع بيرسي تاو، وأكد أن الأهلي أنهى كافة الإجراءات، سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة ووقع على كافة الأوراق اللازمة.

ومن المفترض أن يشارك اللاعب في التدريبات خلال الفترة القادمة، استعدادا للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم الجديد.