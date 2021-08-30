غدا.. اضطراب حركة الملاحة البحرية ونسبة الرطوبة على القاهرة تصل 87%

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية، غدا الثلاثاء، على البحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح إلى (50: 70 كم/ س) وارتفاع الأمواج (3 : 4 متر).





وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا، فيسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية القريبة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه. وتسود الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وعن متوسط الرطوبة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر فتكون كالتالى:

القاهرة والوجه البحرى

العظمى 87 - 49

الصغرى 30 - 35

السواحل الشمالية

العظمى 80 - 93

الصغرى 40 -45

جنوب سيناء

العظمى 55 - 60

الصغرى 30 -35

شمال الصعيد

العظمى 40 - 50

الصغرى 20 - 25

جنوب الصعيد

العظمى 25 - 30

الصغرى 10- 15

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