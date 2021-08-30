مدبولى: الرئيس وجه بإنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية تخدم منطقة غرب القاهرة

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس سيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجّه بإنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية تخدم منطقة غرب القاهرة، على غرار المحطة التى يتم تنفيذها حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى إمكانية استغلال إحدى المحطات الإقليمية التى انتهت من إنشائها هيئة المجتمعات العمرانية بالقرب من الطريق الدائرى الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر، لتخفيف الكثافة المرورية على المحاور المركزية بالمدينة، واستخدام الطريق الدائرى فى الحركة إلى الأقاليم، وتبلغ مساحتها 62 ألف م2، وتنقسم إلى محطتين، الأولى لنقل الأقاليم والثانية للنقل الداخلى من وإلى المدينة.

وأضاف السفير نادر سعد، أن المحطة المُشار إليها تتكون من: صالة الوصول التى تضم أماكن لانتظار المسافرين وكافتيريا ومحلات تجارية ومكاتب إدارية، وتشمل المحطة أيضا مركزا تجاريا، يتكون من 26 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، ويحتوى المبنى الادارى للمحطة على 19 مكتبا لإدارة الموقف وحركة المواصلات، كما يوجد بالمحطة مبنى لخدمات السيارات يتكون من ورشة صيانة ومغسلة، وتتسع المحطة لـ27 أتوبيسا، و114 مينى باص داخلى، و280 مينى باص محافظات وأماكن انتظار للسيارات الملاكى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى أنه يوجد مساحات من الأراضى تحيط بالمحطة الحالية يمكن استغلالها لإقامة أى توسعات مستقبلية محتملة.